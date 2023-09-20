Игорь Коротченко о стратегическом превосходстве Азербайджана на поле боя

Стратегическая инициатива находится полностью в руках вооруженных сил Азербайджана, существенно продвинувшихся вперед на всех ключевых направлениях в ходе проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе.

Как передает в среду Day.Az, об этом в соцсетях написал генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия) Игорь Коротченко.

"Армянские подразделения в значительной мере дезорганизованы вследствие потери связи и невозможности централизованного боевого управления", - отметил он.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.