Военная хунта берет в заложники армян Карабаха

Автор: Байрам Эльшадов

С началом антитеррористических мероприятий в Карабахе новоиспеченный главарь сепаратистов Самвел Шахраманян весь день не выходил в публичное пространство. Видимо настолько его напугали точечные удары ВС Азербайджана по подразделениям армянской армии, что возглавляющий хунтой решил спрятаться в бункере.

Спустя день главарь сепаратистов таки соизволил явиться в люди и провел так называемое "заседание совбеза". В привычном для армян стиле Шахраманян посетовал на международных акторов. Ай-яй-яй, не пожурили дескать Азербайджан за его право осуществлять антитеррористические действия на своей же суверенной территории.

Что самое интересное, вожак сепаратистов угрожает предпринять некие шаги для "безопасности мирного населения". Давайте поразмышляем. Раз мировое сообщество не реагирует на вопли карабахских сепаратистов, то им нужно совершить вопиющее преступление и свалить свои деяния на азербайджанскую сторону.

То есть, Шахраманян решил подражать своим предшественникам и устроить теракт против армян Карабаха. Фактически, сепаратисты берут в заложники мирное население, чтобы заручиться поддержкой международного сообщества. Кощунство высшей степени - но разве можно было ожидать от сепаратистской клики чего-либо другого?