А где были Берлин и Париж во время оккупации Карабаха?

Автор: Мехти Ахмедзаде

Вчера в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в Карабахском экономическом регионе Азербайджана были начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Несмотря на то, что гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели, армянская пропаганда во всю истерит об очередном "геноциде", и эту истерику подхватили некоторые страны, в частности Франция и Германия, которые собираются поднять вопрос Карабаха на заседании ООН.

С Францией все понятно - полностью арменизированная страна предельно четко выбрала сторону и давно пытается вмешаться во внутренние дела Азербайджана, но все, конечно, будет тщетно, ибо вопросы наших территорий будут решаться нами. Парижу стоило бы вынуть свой нос не только из Южного Кавказа, но и колоний в Африке, где страны отвергают французский режим. Неоколониализм Макрона должен быть похоронен также, как и армянский сепаратизм.

Удивила Германия, которая инициировала вопрос и выступила с рядом противоречивых и неадекватных заявлений, обвиняя Азербайджан в "агрессии".

Интересно, где был официальный Берлин во время 30-летней оккупации Карабаха? Армения в течение этих десятилетий не выполняла 4 резолюции и данный вопрос никогда не вносился в повестки голосованием. Такое отношение говорит о лицемерии и двойных стандартах, которые используются в отношении нашей страны.

Азербайджан не будет сидеть сложа руки пока армянские террористы убивают азербайджанцев, протягивающих руку мира. Установленные мины стали последней каплей в чаше терпения и теперь сепаратисты и незаконные формирования ВС Армении получают достойный ответ на многочисленные провокации. Как и 3 года назад, вся ответственность лежит на армянской стороне, которая противится миру в регионе и реинтеграции.

Все те, что смеет показывать пальцем в нашу сторону, должны сначала посмотреть в зеркало. В шкафу Германии и Франции немало скелетов. Займитесь ими, исправляйте свои исторические ошибки и не вмешивайтесь во внутренние дела других стран.