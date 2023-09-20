Кочарян просил Путина

В Сети появилась запись секретного телефонного разговора экс-президента Армении Роберта Кочаряна с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором Кочарян просит обеспечить его выход из происходящих сегодня в Армении политических процессов, поскольку считает себя заложником в этой ситуации.

Day.Az представляет полную запись телефонного разговора.