https://news.day.az/politics/1599515.html Кочарян просил Путина - СЕНСАЦИОННАЯ ЗАПИСЬ
Кочарян просил Путина - СЕНСАЦИОННАЯ ЗАПИСЬ
В Сети появилась запись секретного телефонного разговора экс-президента Армении Роберта Кочаряна с президентом РФ Владимиром Путиным, в котором Кочарян просит обеспечить его выход из происходящих сегодня в Армении политических процессов, поскольку считает себя заложником в этой ситуации.
Day.Az представляет полную запись телефонного разговора.
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