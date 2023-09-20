Сепаратные крысята забились в подвал и нервно ждут своей участи

Автор: Байрам Эльшадов

Так называемые "главари", так называемого "государства" собрались в так называемый оперативный "штаб" для обсуждений. Переживающий последние вздохи сепаратный режим пытается найти выход из сложного положения, в который сам себя и загнал.

Почти два десятка "геополитиков", "стратегов" и "знатоков дипломатического искусства" разрабатывают план спасения в помещении, напоминающем придорожное кафе. Абсолютно не понятно и невозможно проанализировать что могли обсуждать эти "метры политической мысли", учитывая отсутствие каких-либо перспектив у режима.

Собственно говоря, собрания этого кружка по интересам отлично вписывается в то, как велись дела долгие годы. Тотальная коррупция, эксплуатация чужой собственности и алчность, благодаря которой преступники наживались за счет гражданского населения всегда была симуляция бурной деятельности во благо режима, а не кого-либо еще.

Так и сейчас. Кучка крыс собралась чтобы продемонстрировать то, что они, якобы что-то контролируют и принимают какие-то решения. Но на самом деле каждый из них пытается спасти себя, понимая, что конец уже близок.