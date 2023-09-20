Почему Украине и Грузии можно, а Азербайджану нельзя?

Когда Украина и Грузия борятся за свою территориальную целостность, им оказывают поддержку, а когда Азербайджан стремится обеспечить вывод 10 тысяч армянских военнослужащих со своей территории, то начинают говорить: "Нужно остановить Азербайджан".

Как передает в среду Day.Az, об этом написала на своей странице в соцсети "X" (Twitter) преподаватель Высшей школы военно-морского флота США, эксперт по внешней политике Бренда Шаффер, комментируя непоследовательность различных СМИ и аналитиков в отношении геополитических конфликтов.

Далее Шаффер также раскритиковала неоднозначную позицию США в отношении принципов территориальной целостности, отмечая предвзятую позицию, высказанную госсекретарем Блинкеном.

Очевидно, что и американские политики, и зарубежные СМИ, попадая под влияние армянского лобби, ведут политику, которая никоим образом не содействуют налаживанию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.