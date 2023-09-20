Мирному населению Карабаха ничего не угрожает

В Сети появились кадры из базы российского миротворческого контингента в Ходжалинском аэропорту.

Сообщается, что жители Ханкенди решили эвакуироваться самостоятельно и направились в сторону аэропорта, где расположена база российских миротворцев, временно размещенных на территории Азербайджана.

Данные кадры подтверждают заявления министерства обороны Азербайджана, что мирному населению ничего не угрожает. Гражданские лица и объекты не являются целями антитеррористических мероприятий в Карабахе. Азербайджанские подразделения не наносят удары по гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры, выводятся из строя лишь легитимные военные цели.

Ранее минобороны Азербайджана сообщило, что в целях обеспечения эвакуации населения из опасной зоны на Лачинской дороге и в других направлениях созданы гуманитарные коридоры и пункты приёма.