Армяне Карабаха должны потребовать от хунты сложить оружие

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Сегодня мы все, затаив дыхание, ожидаем успешного окончания антитеррористических мероприятий, проводимых нашими Вооруженными Силами в Карабахском регионе Азербайджана. Преступный режим в Карабахе, взятие им в заложники мирных жителей региона, желающих интегрироваться в азербайджанское общество, вынудили Баку самостоятельно выполнить требования Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года о выводе незаконных армянских вооруженных формирований с суверенной территории Азербайджана. Мы желаем успеха и выполнения этих мероприятий, по возможности с наименьшими потерями.

Азербайджан неоднократно призывал Республику Армения выполнить свои обязательства и вывести остатки армянских вооруженных сил с территории, где размещены миротворцы. Однако, армянская сторона продолжала игнорировать эти законные требования Азербайджана, создавая тем самым повод для принятия соответствующих силовых мер в отношении этих сил.

Препятствуя под различными предлогами мирному процессу, работе по подготовке мирного соглашения, совершая перманентные провокации и террористические акты на азербайджанской территории, армянский преступный режим, состоящий из граждан других государств, в зоне дислокации российских миротворцев массово нарушал права проживающих там этнических армян. Кстати, тоже не имеющих пока азербайджанского гражданства и владеющих статусом иностранцев.

Безосновательно разглагольствуя о том, что размещенный на азербайджанской территории погранично-пропускной пункт якобы блокировал возможности передвижения армян из Карабахского региона Азербайджана в Республику Армения и обратно (т.е. из одного государства в другое), сепаратисты, осуществляя самоблокаду, установили запрет на выезд армян Карабахского региона в Республику Армения, ограничив его чрезвычайными обстоятельствами. Сделано это было в целях держать мирное армянское население в Карабахском регионе в качестве заложников у незаконных армянских вооруженных формирований.

В средствах массовой информации Азербайджана продемонстрировано, что нашим ВС полностью известна дислокация этих незаконных вооруженных формирований на территории Карабаха, находящейся под охраной временного РМК в Азербайджане.

Пребывание на этой территории незаконных вооруженных формирований является препятствием демилитаризации региона, интеграции армян, имеющих право на проживание в Карабахе, в азербайджанское многонациональное, мультикультуральное общество. Вслед за установлением ППП на условной границе на Лачынской дороге, очищение этой территории от незаконных вооруженных формирований, подобно разминированию, представлялось следующим необратимым этапом восстановления мирной жизни в Карабахском регионе Азербайджана.

В интересах армянской стороны было выполнить, хоть и с опозданием, условие Трехстороннего заявления от 9/10 ноября 2020 года, осуществить вывод этих незаконных вооруженных формирований с территории Азербайджана. Лишнее кровопролитие никогда никому не было нужно. Пора было это уже понять. Кстати вооружение пригодится в самой Республике Армения, не будет необходимости его приобретать на деньги голодного народа.

К сожалению, этого не было сделано, и теперь Азербайджан сам наводит порядок и выполняет обязательства, взятые другими. Как он это сделал в период 44-дневой войны.

Никакие требования к нам со стороны разных стран вывести немедленно войска, прекратить боевые действия не поколеблют решимости Азербайджана навести порядок на своей территории. Ни одна из обратившихся стран не допустит присутствия подобных вооруженных формирований на своей территории. Именно поэтому ни одна страна в мире, ни одна международная организация, включая Совбез ООН, не признают восстановление конституционного порядка на территории Азербайджана, ликвидацию там незаконных вооруженных формирований этнической чисткой. Надежды на это тщетны. И жалобы армян уже всем надоели. Все здравомыслящие силы желают окончания этого конфликта.

Пролитая кровь будет на совести армянской стороны. Те, кто планирует, искренне желает жить в Карабахе должны потребовать от хунты сложить оружие, распустить преступный режим, добиться выхода тех, кто не желает интегрироваться в азербайджанское общество, по открытым гуманитарным коридорам на территорию Республики Армения.

Эта страница истории должна быть в эти дни перевернута.