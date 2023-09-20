Сепаратисты спровоцировали Азербайджан на антитеррористические мероприятия

Азербайджан успешно атаковал и уничтожил военные объекты в Карабахе, контролируемые армянскими сепаратистами. При этом ни один гражданский объект не пострадал, и сообщений о гибели или ранении гражданских лиц не поступало.

Как передает в среду Day.Az, об этом говорится в статье, опубликованной австрийской онлайн-газетой Das Fazit.

"В течение нескольких месяцев Азербайджан только и делал, что пытался подтолкнуть Армению к подписанию мирного соглашения. Все это Азербайджан делал с помощью дипломатии.

Обычно достаточно одного неверного шага, чтобы перечекнуть все достигнутые договоренности. 19 сентября на одной из заложенных армянскими военными формированиями мин подорвался грузовик с сотрудниками министерства внутренних дел Азербайджана. Сотрудники погибли на месте. Грузовик направлялся к месту теракта, произошедшего в тот же день на 58-м километре автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, проходящей через Ходжавендский район, в результате которого погибли сотрудники Государственного дорожного агентства Азербайджана.

В результате Азербайджан начал антитеррористическую операцию, направленную против армянских незаконных вооруженных формирований и остатков вооруженных сил Армении в Карабахе", - говорится в статье.

В статье отмечается, что карабахские сепаратисты сейчас обращаются к Азербайджану с просьбой о проведении переговоров.

"Однако теперь уже слишком поздно. Азербайджан ясно дал понять - единственное условие состоит в том, чтобы сепаратисты в Карабахе сложили оружие и ушли. Не нужно тратить время впустую", - подчеркивают авторы.

С полной версией статьи можно ознакомиться по ссылке.