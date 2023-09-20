Продажный политолух Затулин пытается внести раскол между Азербайджаном и Россией

Автор: Байрам Эльшадов

Купленный армянами с потрохами пропагандист-политолух Затулин в очередной раз решил отработать гонорар перед своими хозяевами и попытался дать армянам так необходимую и горячо желаемую информационную поддержку.

Обсуждая законные действия на суверенной территории страны, пропагандист умудрился увидеть "угрозу" для мирного населения, и для интересов России. Не будем цитировать слова этого проходимца и неандертальца, скажем только то, что основных посылов у этих высказываний было два: склонить мнение специалистов в России в сторону Армении и демонизировать Азербайджан.

Так где же просчитался ненавистный всеми "специалист", которому также был запрещен и въезд в Армению? А ошибся он в том, что в России его никто не считает специалистом кроме кучки таких же продажных пропагандистов. Да и то, как принимают за специалиста... лишь делают вид, потому что отбросы должны держаться вместе и помогать друг другу. Скажем так, профессиональная солидарность между коллегами по цеху.

Еще одна причина, по которой слова Затулина попадут на свалку прочих его "умных мыслей", связана с тем, что рациональные политики в России понимают, кем он является на самом деле, как и четко отдают себе отчет в том, что Азербайджан зарекомендовал себя как важного партнера для РФ, с которым легко вести дела.

Попытка "анализа" ситуации Затулина, как и его личные бесполезные и никому не интересные убеждения, основаны на эмоциях и не имеют ничего общего с тем, как ведется международная политика. Затулин мог бы это знать, но ведь он не имеет к политике отношения. И в России знают о профессиональных "навыках" и качествах Затулина, а точнее об их отсутствии. И по этому не подпускают его к серьезным делам.