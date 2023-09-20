https://news.day.az/politics/1599544.html В Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха
В Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха
По предложению Администрации Президента Азербайджанской Республики, 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики, передает Day.Az.
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