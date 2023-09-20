https://news.day.az/politics/1599550.html ВС Армении в Карабахе сдают все вооружение и тяжелую технику
ВС Армении в Карабахе сдают все вооружение и тяжелую технику
Подразделения вооруженных сил Армении в Карабахе сдают все вооружения и тяжелую технику, передает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.
"Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника", - сказали в ведомстве.
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