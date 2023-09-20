Более 90 боевых позиций подразделений ВС Армении перешло под контроль азербайджанской армии

Более 90 боевых позиций подразделений ВС Армении перешло под контроль азербайджанской армии.

Как передает в среду Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава пресс-службы минобороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.

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