https://news.day.az/politics/1599553.html Более 90 боевых позиций подразделений ВС Армении перешло под контроль азербайджанской армии
Более 90 боевых позиций подразделений ВС Армении перешло под контроль азербайджанской армии
Более 90 боевых позиций подразделений ВС Армении перешло под контроль азербайджанской армии.
Как передает в среду Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава пресс-службы минобороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.
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