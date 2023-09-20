Кремль о легитимности действий Азербайджана в Карабахе

В Кремле охарактеризовали антитеррористические операции Азербайджана в Карабахе как деятельность на собственной территории.

Как сообщает Day.Az, представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя ситуацию в Карабахе, отметил, что де-юре речь идет о действиях Баку на своей территории.