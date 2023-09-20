https://news.day.az/politics/1599558.html Минобороны отреагировало на информацию касательно призыва о помощи ВС Азербайджана
Минобороны отреагировало на информацию касательно призыва о помощи ВС Азербайджана
Во время проведения локальных антитеррористических мероприятий, в социальных сетях распространилась информация касательно призыва о помощи Вооруженным силам Азербайджана.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом на брифинге заявил глава пресс-службы министерства обороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.
Он отметил, что министерство обороны официально призывает не реагировать на подобные призывы.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре