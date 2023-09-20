Минобороны отреагировало на информацию касательно призыва о помощи ВС Азербайджана

Во время проведения локальных антитеррористических мероприятий, в социальных сетях распространилась информация касательно призыва о помощи Вооруженным силам Азербайджана.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом на брифинге заявил глава пресс-службы министерства обороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.

Он отметил, что министерство обороны официально призывает не реагировать на подобные призывы.

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