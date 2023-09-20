https://news.day.az/politics/1599563.html ВС Азербайджана дано соответствующее поручение в связи с капитуляцией сепаратистов в Карабахе
ВС Азербайджана дано соответствующее поручение в связи с капитуляцией сепаратистов в Карабахе
Сегодня достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера. Руководством министерства обороны войскам было дано соответствующее поручение.
Как передает в среду Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава пресс-службы минобороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.
По его словам, в настоящее время Вооруженные силы Азербайджана выполняют поставленные перед ними задачи.
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