ВС Азербайджана дано соответствующее поручение в связи с капитуляцией сепаратистов в Карабахе

Сегодня достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера. Руководством министерства обороны войскам было дано соответствующее поручение.

Как передает в среду Day.Az, об этом на сегодняшнем брифинге сказал глава пресс-службы минобороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.

По его словам, в настоящее время Вооруженные силы Азербайджана выполняют поставленные перед ними задачи.

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