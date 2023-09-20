Последние данные о самочувствии оператора экскаватора, попавшего под армянский обстрел - ФОТО
Продолжается лечение оператора экскаватора, который был ранен минувшим днем в Агдаме в результате террористического нападения армян.
Как сообщает в среду Day.Az, Мехман Гасанов, получивший осколочные ранения верхних и нижних конечностей, был госпитализирован в Агдамскую центральную районную больницу.
Он был прооперирован, в настоящее время его состояние стабильно.
Отметим, что 19 сентября оператор экскаватора одной из компаний, проводивших восстановительные работы в Агдамском районе, Гасанов Мехман Фикрет оглу, 1992 года рождения, получил многочисленные осколочные ранения при обстреле территории формированиями вооруженных сил Армении с применением крупнокалиберного оружия, а также минометов.
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