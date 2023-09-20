https://news.day.az/politics/1599571.html Военнослужащие формирований армянских ВС в панике покидают боевые позиции - минобороны Азербайджана - ВИДЕО
Военнослужащие формирований армянских ВС в панике покидают боевые позиции - минобороны Азербайджана - ВИДЕО
Военнослужащие формирований армянских ВС покидают боевые позиции в панике.
Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге заявил глава пресс-службы минобороны полковник Анар Эйвазов.
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