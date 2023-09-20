Военнослужащие формирований армянских ВС в панике покидают боевые позиции

Военнослужащие формирований армянских ВС покидают боевые позиции в панике.

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге заявил глава пресс-службы минобороны полковник Анар Эйвазов.

Новость обновляется