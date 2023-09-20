https://news.day.az/politics/1599574.html Армения не участвовала в переговорах между официальным Баку и представителями жителей Карабаха армянского происхождения - Пашинян
Армения не участвовала в переговорах между официальным Баку и представителями жителей Карабаха армянского происхождения - Пашинян
Армения не участвовала в переговорах между официальным Баку и представителями жителей Карабаха армянского происхождения.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем обращении.
Он заявил, что Армения не участвовала в этих переговорах.
Отметим, по предложению Администрации Президента Азербайджанской Республики, 21 сентября 2023 года в Евлахе состоится встреча с представителями армянских жителей Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции на основе Конституции и законов Азербайджанской Республики.
Напомним, сегодня сепаратисты в Карабахе сдались.
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