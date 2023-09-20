Президент Аргентины вмешивается в дела, которые его не касаются

Община Западного Азербайджана решительно отвергает антиазербайджанское заявление Президента Аргентины Альберто Фернандеса на Генеральной ассамблее ООН.

Как сообщает Day.Az, организация распространила заявление по этому поводу.

В заявлении отмечается, что вместо решения серьезных социально-экономических проблем в своей стране, таких как бедность и коррупция, Президент Аргентины проявил дилетантское отношение к вопросам, которые его не касаются.

"Чувствуется, что его знания в области международных отношений, международного права, географии весьма поверхностны. Обвинять Азербайджан во "взятии под контроль Нагорного Карабаха" - это то же самое, что и обвинять Аргентину во взятии под контроль провинции Мендоса.

Напоминаем Альберто Фернандесу, обвинившему Азербайджан в "этнических, религиозных, расовых преследованиях", что в XIX веке в Аргентине были истреблены коренные племена, и призываем его сосредоточить внимание на этих вопросах", - говорится в заявлении.