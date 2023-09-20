Экскаваторщик, получивший ранения в результате обстрела Агдама сепаратистами, рассказал о случившемся

Оператор экскаватора Мехман Гасанов, получивший ранения в результате обстрела Агдама армянскими незаконными вооруженными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана, рассказал о случившемся.

Как сообщил в среду Trend пострадавший, в момент обстрела он находился внутри экскаватора, передает Day.Az.

"Мы проводили восстановительно-строительные работы в Агдаме. Вдруг послышался грохот от взрыва. Когда я вышел из экскаватора, рядом упал снаряд и я получил осколочные ранения руки и колена. Техника также получила повреждения", - сказал он.

Напомним, что 19 сентября оператор экскаватора одной из компаний, осуществляющих восстановительные работы в Агдамском районе, Мехман Гасанов (1992 года рождения), получил множественные осколочные ранения при обстреле из крупнокалиберного оружия, включая минометы, совершенного армянскими незаконными формированиями в Карабахском регионе Азербайджана.