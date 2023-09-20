Казахстан еще раз подтверждает полную поддержку суверенитета и территориальной целостности братского Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель.

"Приветствуем инициативу азербайджанской стороны по проведению встречи с представителями армянского населения Карабаха. Выражаем надежду на скорейшее урегулирование сложившейся ситуации путем мирного диалога в рамках международно-признанных границ Азербайджанской Республики. Уверены, что воцарение на Южном Кавказе атмосферы мира и взаимовыгодного сотрудничества, разблокировка всех коммуникаций соответствует интересам всех стран региона", - сказал он.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

Гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являлись целями, из строя выведены только легитимные военные цели.

С учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 на следующих условиях:

Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и армянские незаконные вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования расформировываются.

Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.

Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.