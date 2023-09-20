Президент Ильхам Алиев - выдающийся политик современности. Пашинян - лузер.

Как сообщает Day.Az, об этом написал генеральный директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко.

"Впрочем, по-другому и быть не могло. Это было ясно любому объективному аналитику", - отметил Коротченко.

Коротченко подчеркнул, что заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе уже ничего не изменит. Де-юре и де-факто Карабах - это Азербайджан. Уже навсегда. Таковы реалии.

По его словам, важно, что подписана и действует Декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном. "У Президента РФ Владимира Путина и Президента Ильхама Алиева отличные личные отношения. Наша общая цель - чтобы США и Франция не мутили воду на Южном Кавказе. Будем работать в данном направлении", - добавил он.

Отметим, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине были выведены из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения.

С учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 на следующих условиях:

1. Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.

2. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.

3. Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.