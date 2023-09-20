Главы МО РФ и Ирана подтвердили приверженность сотрудничеству в формате "3+3"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштияни подтвердил приверженность сотрудничеству по Южному Кавказу в формате "3+3". Об этом сообщило агентство Tasnim, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, Шойгу выразил солидарность со своим визави в том, что формат "3+3" является наилучшим решением проблем в кавказском регионе мирным путем. Глава Минобороны России также поддержал позицию исламской республики в отношении последних событий на Кавказе и подверг критике присутствие в регионе третьих стран.

Со своей стороны Аштияни заявил, что сохранение территориальной целостности стран кавказского региона является одной из красных линий для Ирана. Он также высоко оценил успешный опыт сотрудничества с РФ, в том числе в борьбе против терроризма на Ближнем Востоке. Глава иранского МО выразил уверенность, что взаимодействие между двумя государствами в военной и оборонной сферах будет прогрессировать с течением времени, поскольку это полностью отвечает интересам сторон.