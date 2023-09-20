Между Азербайджаном и Турцией будет построен мост

На азербайджано-турецкой государственной границе будет построен новый мост через реку Араз.

Как сообщает в среду Day.Az, это отражено в утвержденном Кабинетом министров Азербайджанской Республики "Подробном плане мероприятий Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы".

Согласно плану, Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики совместно с Государственным таможенным комитетом и Государственной пограничной службой подготовит предложение о строительстве нового моста через реку Араз на азербайджано-турецкой государственной границе в 2024 году.