План реинтеграции армянских жителей Карабаха готов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - начальник отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на сегодняшнем брифинге в министерстве иностранных дел Азербайджана.

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