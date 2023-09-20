https://news.day.az/politics/1599665.html Присутствие в Карабахе армянских незаконных вооруженных формирований было неприемлемо - Хикмет Гаджиев
Присутствие в Карабахе армянских незаконных вооруженных формирований было неприемлемо - Хикмет Гаджиев
Присутствие в Карабахе около 10 тысяч армянских незаконных вооруженных формирований было неприемлемо.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - начальник отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на сегодняшнем брифинге в министерстве иностранных дел Азербайджана.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре