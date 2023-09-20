https://news.day.az/politics/1599669.html Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией - Хикмет Гаджиев
Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией - Хикмет Гаджиев
Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на сегодняшнем брифинге в министерстве иностранных дел Азербайджана.
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