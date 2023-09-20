Азербайджан выступает за нормализацию отношений с Арменией.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на сегодняшнем брифинге в министерстве иностранных дел Азербайджана.

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