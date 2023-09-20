https://news.day.az/politics/1599670.html Мы готовы выслушать армянское население Карабаха касательно его гуманитарных нужд - помощник Президента Азербайджана
Мы готовы выслушать армянское население Карабаха касательно его гуманитарных нужд - помощник Президента Азербайджана
Азербайджан готов к переговорам завтра с армянским населением Карабаха.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев на сегодняшнем брифинге в министерстве иностранных дел Азербайджана.
"Мы готовы выслушать армянское население Карабаха касательно его гуманитарных нужд", - сказал Хикмет Гаджиев.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре