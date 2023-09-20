После Второй Карабахской войны Армения продолжала грубо нарушать положения заявления от 10 ноября и не выполняла взятые на себя обязательства. Азербайджан предложил Армении мир, а Армения продолжила свои провокации. Она продолжала минный террор, не выводила свои незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана, оказывая поддержку сепаратистам на азербайджанских территориях. Ответственность за ситуацию лежит на Армении и незаконных вооруженных формированиях в Карабахе. После очередной провокации армянской стороны Азербайджан приступил к антитеррористическим мероприятиям, и не прошло и дня, как сепаратисты сдались.

Как сказал в среду Trend политический обозреватель Эльшад Гасанов, армянские сепаратисты были обречены на поражение, передает Day.Az.

"После 44-дневной войны незаконные армянские вооруженные формирования должны были покинуть территорию Азербайджана. К сожалению, этого не произошло. Армения снабжала незаконные вооруженные формирования. Азербайджан неоднократно предупреждал, что сепаратисты должны сложить оружие и сдаться. Полагаясь на своих покровителей из-за рубежа, они игнорировали эти призывы. Азербайджан же преподал им очередной урок", - сказал Гасанов.

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