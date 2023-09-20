Минобороны РФ сообщает об обстреле автомобиля с российскими миротворцами в Карабахе

Минобороны России сообщает об обстреле автомобиля с российскими миротворцами в Карабахе.

Как заявили в ведомстве, находившиеся в нем военнослужащие погибли.



"Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские следователи", - сказали в министерстве.