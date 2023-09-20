https://news.day.az/politics/1599700.html Минобороны РФ сообщает об обстреле автомобиля с российскими миротворцами в Карабахе
Как заявили в ведомстве, находившиеся в нем военнослужащие погибли.
Минобороны РФ сообщает об обстреле автомобиля с российскими миротворцами в Карабахе
Минобороны России сообщает об обстреле автомобиля с российскими миротворцами в Карабахе.
Как заявили в ведомстве, находившиеся в нем военнослужащие погибли.
"Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские следователи", - сказали в министерстве.
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