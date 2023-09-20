Состоялась встреча депутатов парламентов Азербайджана и Ирана

20 сентября состоялась встреча членов рабочей группы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по межпарламентским связям с Ираном с делегацией Меджлиса Исламского совета Исламской Республики Иран.

Как сообщили Day.Az в Милли Меджлисе, член рабочей группы по межпарламентским связям с Ираном Джаваншир Пашазаде, приветствуя иранскую делегацию, рассказал о развитии связей между двумя странами.

Он также проинформировал об антитеррористических мероприятиях, проведенных в Карабахском регионе в ответ на провокации армянской стороны.

Депутат отметил, что Азербайджан придает большое значение миру и спокойствию в регионе, заинтересован в развитии дружественных отношений между государствами. Он рассказал о важности расширения связей с Ираном по различным направлениям, в том числе в экономической, торговой, логистической сферах, сказал, что народы двух стран имеют схожую историю, религию, культуру.

Коснувшись связей между парламентами двух стран, Джаваншир Пашазаде рассказал о важности взаимных визитов и парламентских групп дружбы в развитии этих связей.

Член рабочей группы по межпарламентским связям с Ираном, председатель Общины Западного Азербайджана Азиз Алекберов отметил, что связи между Азербайджаном и Ираном имеют глубокие исторические корни.

Он также довел до внимания, что азербайджанцы были депортированы из Армении, там были уничтожены исторические и культурные памятники, принадлежащие азербайджанцам. Алекберов отметил, что возглавляемой им общиной были направлены обращения в связи с этим в авторитетные международные организации.

Члены иранского парламента Захеди Мохаммед Мехди, Пашайи Бахрам Масума, Ализаде Али выразили благодарность за искренний прием и отметили, что Азербайджан и Иран имеют общие исторические и культурные ценности. Они отметили заинтересованность Ирана в развитии более тесного сотрудничества с Азербайджаном в различных сферах, наличие широких возможностей для расширения связей в экономической сфере.

Иранские депутаты заявили, что их страна всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана, подчеркнули, что Карабах является азербайджанской землей.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по укреплению межгосударственных отношений, развитию связей между парламентами, ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Во встрече приняли участие также представитель министерства иностранных дел Ирана Хасани Риза, представитель посольства Ирана в Азербайджане Агайи Мусави Малики и другие официальные лица.