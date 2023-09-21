Община Западного Азербайджана обратилась с требованием к Польше
Община Западного Азербайджана призвала Польшу уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в заявлении общины.
В связи с заявлением министерства иностранных дел Польши Община Западного Азербайджана призывает Варшаву не придерживаться религиозных предрассудков в вопросе территориальной целостности и суверенитета стран.
"Такой избирательный подход Польши к ценностям и международному праву неприемлем. Мы требуем от Польши прекратить дискриминацию, уважать суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и поддержать право азербайджанцев, изгнанных из Армении, на возвращение", - отмечено в заявлении.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре