Джейхун Байрамов обвинил Армению в нарушении требований Устава ООН

Обращение Армении к Совету безопасности ООН по ситуации в Карабахе - явное нарушение требований Устава ООН.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе обсуждений в СБ ООН по Карабаху.

"Обращение Армении к Совету безопасности ООН связано с локальными антитеррористическими мероприятиями, которые Азербайджан предпринимал на своей суверенной территории в полном соответствии с международным правом, в том числе международным гуманитарным правом. Поэтому данное обращение Армении в СБ является явным нарушением требований Устава ООН относительно уважения суверенитета и территориальной целостности государств и невмешательства в их внутренние дела", - сказал он.

Байрамов подчеркнул, что любое дальнейшее злоупотребление Советом безопасности таким безответственным образом совершенно неприемлемо, это серьезный удар по авторитету этого уважаемого органа и должно быть полностью отвергнуто.

"Сегодня созван Совет для обсуждения утверждаемых опасений по поводу прав и безопасности армянских жителей Карабахского региона Азербайджана, тогда как антитеррористические мероприятия в регионе уже приостановлены, и тем самым появилась возможность осуществить практическую реинтеграцию армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. Сегодня в городе Евлах Азербайджана состоялась давно назревшаяся встреча с представителями армянских жителей Карабаха. На встрече специальный представитель, назначенный правительством Азербайджана для контактов с армянскими жителями, представил краткое изложение планов правительства по реинтеграции. Также были обсуждены вопросы, связанные с восстановлением и эксплуатацией инфраструктур. В контексте обсуждения социально-гуманитарных вопросов и по просьбе армянских жителей ожидается поставка топлива для работы социальных объектов", - сказал глава МИД.