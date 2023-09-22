https://news.day.az/politics/1600111.html Обиженный Мирзоян - ВИДЕО
Обиженный Мирзоян - ВИДЕО
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян покинул зал заседаний Совета Безопасности ООН, где проходило заседание по ситуации в Карабахе, во время выступления главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.
Как передает Day.Az, Мирзоян выступал после Байрамова. После начала его речи Мирзоян поднялся и в спешке покинул зал, хотя представитель делегации Армении остался присутствовать на заседании.
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