Азербайджан рассматривает амнистию для армянских сепаратистов в Карабахе, которые сложат оружие.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Reuters заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"Даже в отношении бывших военных и боевиков, если их можно так классифицировать, мы рассматриваем возможность амнистии. Некоторые отдельные армейские группы и офицеры сделали публичные заявления, что не пойдут на наши условия и продолжат сопротивление", - добавил он.

Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан хочет запустить процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество.

Напомним, что в целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с территорий Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и азербайджанских военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе были проведены антитеррористические мероприятия локального характера.

Учитывая обращение представителей армянского населения Карабаха через российский миротворческий контингент, 20 сентября 2023 года в 13:00 была достигнута договоренность о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера при следующих условиях: формирования вооруженных сил Армении, армянские незаконные вооруженные формирования, расположенные в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, складывают оружие, покидают боевые позиции и военные посты и полностью разоружаются; формирования вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, армянские незаконные вооруженные формирования распускаются.