Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахе

Представляем список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных до 23 сентября, после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Отметим, что деятельность по разоружению незаконных вооруженных формирований в регионе продолжается.

Ознакомиться с указанным списком можно, пройдя по ссылке.