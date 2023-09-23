https://news.day.az/politics/1600654.html Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахе - СПИСОК - ВИДЕО
Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахе - СПИСОК - ВИДЕО
Представляем список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных до 23 сентября, после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, передает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Отметим, что деятельность по разоружению незаконных вооруженных формирований в регионе продолжается.
Ознакомиться с указанным списком можно, пройдя по ссылке.
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