https://news.day.az/politics/1601510.html Хикмет Гаджиев встретился с Арменом Григоряном в Брюсселе
Хикмет Гаджиев встретился с Арменом Григоряном в Брюсселе
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с секретарем Совета Безопасности Армении Арменом Григоряном.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Совет Евросоюза, Гаджиев и Григорян обсудили подготовку к встрече лидеров Азербайджана и Армении, запланированной на 5 октября в Гранаде.
На переговорах присутствовали также помощники президента Франции, канцлера Германии и председателя Европейского Совета.
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