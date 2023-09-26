Хикмет Гаджиев встретился с Арменом Григоряном в Брюсселе

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился в Брюсселе с секретарем Совета Безопасности Армении Арменом Григоряном.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Совет Евросоюза, Гаджиев и Григорян обсудили подготовку к встрече лидеров Азербайджана и Армении, запланированной на 5 октября в Гранаде.

На переговорах присутствовали также помощники президента Франции, канцлера Германии и председателя Европейского Совета.