https://news.day.az/politics/1601644.html Азербайджанские военнослужащие, погибшие в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе - СПИСОК
Азербайджанские военнослужащие, погибшие в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе - СПИСОК
Министерство обороны Азербайджана опубликовало список азербайджанских военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на минобороны.
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С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
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