Как ковалось создание новых реалий на Южном Кавказе

Автор: Теймур Атаев

Сегодня нередко можно встретить мнение, в особенности в зарубежных СМИ, о том, что восстановление Азербайджаном исторической справедливости на основе международного права произошло в результате предпринятых официальным Баку шагов в последние 3-4 года.

В этой связи нам представляется целесообразным привести без каких-либо комментариев высказывания общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева, которые были озвучены на протяжении последних 30 лет.

Кроме того, внимательное ознакомление со сказанным позволит увидеть, что азербайджанское общество никогда не смирялось с оккупацией азербайджанских земель, а главы Азербайджана открыто ставили в известность мировое сообщество о предпринимаемых страной действиях для реализации стоящих перед государством задач по их освобождению.

Из инаугурационной речи Гейдара Алиева. 10 октября 1993 года:

"В результате продолжающейся более пяти лет агрессии армянских вооруженных сил оккупирована часть азербайджанских земель, примерно 20% территории республики находится в руках армянских захватчиков. Полностью оккупирована бывшая НКАО, дорогой и священный для каждого азербайджанца город Шуша вот уже полтора года находится в руках агрессора. Армянскими вооруженными силами захвачены также Лачинский, Кяльбаджарский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Губадлинский районы Азербайджана, в результате чего разрушены сотни сел, поселков, населенных пунктов, разорены жилища, живущие на этих землях около одного миллиона наших сограждан стали беженцами и пребывают ныне в очень тяжелых условиях.

И сейчас самая главная наша задача - вывести республику из состояния войны, возвратить все оккупированные земли, обеспечить территориальную целостность и безопасность границ суверенного Азербайджана, вернуть беженцев к родным очагам. Заверяю вас, что, как Президент, я считаю это своей главной задачей, и, мобилизовав все силы азербайджанского народа, используя все возможности, приложу все свои усилия для достижения этой цели.

Занимая в целом миролюбивую позицию, мы отдаём предпочтение решению этой проблемы в первую очередь мирным путем, путем переговоров. С этой целью необходимо эффективно использовать дипломатические средства, вести мирные переговоры, обеспечивая при этом соблюдение интересов Азербайджана, и в результате этих переговоров добиться намеченной цели.

Однако, вместе с тем, Азербайджанская Республика как независимое государство должна иметь боеспособную армию. В случае необходимости, если предпринимаемые нами шаги по мирному урегулированию не дадут результатов, создание сильной армии для защиты территориальной целостности, защиты республики - одна из наших главных задач. И сегодня я заявляю, что кровь наших шехидов не останется неотомщенной. Их память будет вечно жить в наших сердцах, наша молодежь и грядущие поколения будут брать пример с их героизма, азербайджанский народ воспрянет, объединит свои силы, создаст современную армию и отныне будет как зеницу ока беречь свое независимое государство, свою землю"(1).

Из вступительной речи Гейдара Алиева на встрече с жителями Кяльбаджарского района. 1 апреля 1996 года:

"Мы не допустим, чтобы даже крупинка нашей земли находилась в руках захватчиков. Не уступим им и пяди"(2).

Из речи Гейдара Алиева на встрече с постоянными представителями государств-членов СБ ООН. Нью-Йорк, 28 июля 1997 года:

"Армянская сторона настаивает, претендует на предоставление Нагорному Карабаху статуса независимости. Еще раз хочу сказать вам - членам СБ,- что мы готовы на компромиссы, на то, чтобы добиться полного мира ради освобождения оккупированных территорий, возвращения миллиона беженцев на места своего жительства и установления долговременного мира между Арменией и Азербайджаном.

Но мы не можем допустить того, чтобы на территории Азербайджана было образовано второе армянское государство. Нагорный Карабах и территориально, и по государственному строительству, принципам государственности должен находиться в составе Азербайджанской Республики. А армянская сторона добивается предоставления независимости Нагорному Карабаху. Это невозможно не только для нас, это невозможно и потому, что противоречит принципам и уставу ООН, ОБСЕ и международно-правовым нормам. Никто, в том числе СБ ООН, ОБСЕ, не должны согласиться с нарушением этих международно-правовых норм, которые могут не только для Азербайджана, но потом и для многих стран обернуться тяжелыми последствиями"(3).

Из инаугурационной речи Гейдара Алиева. 18 октября 1998 года: ‎

"Мирное урегулирование вопроса должно опираться на принцип территориальной целостности Азербайджана. Мы никогда не покушались и сегодня не покушаемся на землю соседней страны. Во время провозглашения Азербайджаном государственной независимости мы были признаны ООН, защищаем и впредь будем защищать полную целостность независимого Азербайджана в рамках государственных границ Азербайджана.

Решение нагорно-карабахской проблемы, армяно-азербайджанского конфликта может происходить именно в этих рамках. Мы никогда никакой стране не можем отдать часть нашей земли. Целостность границ Азербайджана, его территориальная целостность для нас священны. Мы и в дальнейшем будем стараться добиваться этих священных целей и, используя все средства, добьемся восстановления территориальной целостности Азербайджана"(4).

Из речи Гейдара Алиева на торжественной церемонии, посвященной Дню Вооруженных Сил Азербайджана. 26 июня 2000 года:

"Сейчас армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт с исторической точки зрения - временный конфликт. Мы его решим. Но на этом работа не завершается. Азербайджан избрал путь независимости, девятый год идет и будет идти по пути независимости. Значит, сильная армия Азербайджана нужна и сегодня, и завтра, и через десять, сто лет"(5).

Из речи Гейдара Алиева на I Съезде ‎азербайджанцев мира. 10 ноября 2001 года‎:

"Сегодня в мире существует независимое Азербайджанское государство, которому десять лет. Азербайджан занял достойное место в мировом сообществе. Азербайджан как самостоятельное государство ведет независимую внешнюю политику, соответствующую его национальным интересам.

Азербайджанство, как ведущая идея, стала основной идеей для азербайджанцев, живущих как в Азербайджане, так и во всем мире. Мы должны сплотиться вокруг этой идеи.

Самой трудной, самой беспокоящей нас проблемой является армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт; освобождение оккупированных земель, восстановление целостности Азербайджана. Мы еще раз заявили, что поддерживаем мирное решение вопроса, и сделать это можно путем определенных компромиссов с той и другой стороны. Но вместе с тем он должен быть решен на основе норм международного права, общепризнанных в мире принципов - принципов территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности границ стран.

Мы будем продолжать эту работу. Хочу выразить уверенность в том, что мы добьемся ликвидации, урегулирования и этого конфликта, территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена, оккупированные земли освобождены, беженцы, изгнанные от родных очагов, возвратятся в свои края"(6).

Из инаугурационной речи Ильхама Алиева. 31 октября 2003 года:

"Самой тяжелой для нашей страны проблемой остается армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт. К сожалению, деятельность Минской группы ОБСЕ пока остается безрезультатной. Мы надеемся, что сопредседатели более серьезно, с большой ответственностью займутся этим вопросом.

Данная проблема может быть решена лишь на основе нескольких принципов, норм международного права: азербайджанские земли должны быть освобождены от оккупации, один миллион беженцев и переселенцев должны вернуться к родным очагам, территориальная целостность нашей страны должна быть восстановлена. Азербайджан никогда не смирится с таким положением, с оккупацией своих земель.

Все должны знать, что хотя мы выступаем за мир, не желаем возобновления войны и стремимся к мирному решению данного вопроса, тем не менее, наше терпение не безгранично. Азербайджан во что бы то ни стало освободит свои земли"(7).

Из речи Ильхама Алиева на церемонии инаугурации. 24 октября 2008 года:

"Сегодня в мире прекрасно осознают, что для успешного развития данного региона замороженные конфликты должны быть урегулированы. Их разрешение возможно лишь на основе норм и принципов международного права. Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена. Территориальная целостность Азербайджана не является, не была и никогда не будет темой переговоров. Нагорному Карабаху никогда не будет предоставлена независимость - ни сегодня, ни завтра, ни через 10, ни через 50 лет, Азербайджан никогда его не признает.

В урегулировании конфликта должны найти отражение основные принципы международного права. Мы пока считаем, что переговоры могут привести к справедливому решению вопроса.

Азербайджанское государство никогда не согласится с отделением Нагорного Карабаха - исконной азербайджанской земли - от Азербайджана. Укрепляя государственную независимость, мы восстановим нашу территориальную целостность.

Противоположной стороне необходимо проанализировать все эти факторы и смириться с реальностью, которая заключается в том, что сегодня конкурировать с Азербайджаном очень сложно, могу сказать, невозможно.

Политический потенциал, экономическая мощь, армейский потенциал и международные принципы справедливости усиливают наши позиции. Я уверен, что все эти факторы, активная и наступательная политика в конечном итоге приведут к освобождению наших земель от оккупантов.

Создавая мощный армейский потенциал, мы приближаем урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта"(8).

Из речи Ильхама Алиева на III съезде азербайджанцев мира. 5 июля 2011 года:

"Самая болезненная проблема, стоящая перед страной - это армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт. Наши земли находятся под оккупацией. Но, к сожалению, вопрос не находит решения. Единственная причина этого - неконструктивная позиция Армении и ее неготовность к миру. Однако мы хорошо знаем, что рано или поздно территориальная целостность Азербайджана будет восстановлена. Мы хотим решить это мирным путем и поскорее.

Армянская сторона должна понять, что созданный в Азербайджане потенциал уже не сравнить с потенциалом Армении. Наши экономические возможности и экономический потенциал в 10 раз больше, чем в Армении. Со временем эта разница станет еще больше, пропасть между двумя странами будет еще более расширяться. Поэтому Армения должна быть заинтересована в том, чтобы этот вопрос поскорее нашел свое разрешение. Потому что конкурировать с Азербайджаном они сейчас не в силах.

Мы будем стремиться, используя все возможности, в скором времени восстановить нашу территориальную целостность. Нормы международного права полностью защищают нашу позицию. Я не сомневаюсь в том, что благодаря всем этим факторам, а также в результате усиления Азербайджанской армии мы сможем урегулировать нагорно-карабахский конфликт"(9).

Из речи Ильхама Алиева на открытии IV Съездa азербайджанцев мира. 3 июня 2016 года:

"Конечно, до мировой общественности необходимо доводить широкую информацию об азербайджанских реалиях. Мы, как государство, стараемся делать это. Но многое зависит и от диаспорских организаций. Особенно мы видим это в информационном обеспечении с связи с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

В 1978 году в Нагорном Карабахе даже был возведен памятник в честь 150-летнего юбилея переселения армян в Нагорный Карабах. Во время войны армяне сами разрушили этот памятник, чтобы это было вычеркнуто из истории. Такова реальность. Это - наши исторические земли. Все топонимы, названия всех городов и сел имеют азербайджанское происхождение. Не только в Нагорном Карабахе, но и в самой Армении. Иреванское ханство, Зангезур, Гейча - все это наши исторические земли.

20% наших земель - Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов находятся под оккупацией. Против нас проведена политика этнической чистки. У нас более миллиона беженцев и переселенцев. Против азербайджанцев совершен Ходжалинский геноцид. СБ ООН принял четыре резолюции, требующие вывода армянских вооруженных сил с оккупированных земель. Они не выполняются.

Армения не хочет мира. Видя, что на них растет давление с тем, чтобы вопрос был решен мирным путем, звучат заявления о необходимости изменения статус-кво, - а изменение статус-кво означает вывод оккупационных войск с захваченных земель, - они прибегают к провокациям.

Военные, служащие в составе армянских вооруженных формирований в Нагорном Карабахе, являются гражданами Армении. 80% их - граждане Армении, родились в Армении. "Армия Нагорного Карабаха" - это миф"(10).

Из речи Ильхама Алиева на церемонии инаугурации. 18 апреля 2018 года:

"В последние 15 лет многие самые авторитетные международные организации, согласившись с нашим предложением в связи с конфликтом, приняли очень важные резолюции. В них указывается, что конфликт должен быть решен в рамках территориальной целостности нашей страны. До этого резолюции приняли СБ ООН и ОБСЕ, что создает правовую базу для урегулирования конфликта.

Сегодня Армения превратилась в тупиковую страну. Мы не скрываем, что в результате приложенных усилий изолировали Армению от всех региональных проектов, и эта политика приносит свои плоды. Мы и дальше будем продолжать эту политику, и уверен, что добьемся поставленной цели.

Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт должен найти решение исключительно в рамках территориальной целостности нашей страны. Иного пути нет. Азербайджан никогда не позволит создать на нашей территории второе надуманное армянское государство.

Мы также доводим до мирового сообщества, общественности, что не только Нагорный Карабах, но и нынешняя Армения - наши исторические земли. Мы доводим это до мирового сообщества не только на словах, но и с доказательствами.

Реальность также показывает, что политика, проводимая нами в связи со строительством армии, является единственно правильной. Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе. Наша армия - в числе сильных армий с точки зрения оснащения, оружия и боеприпасов, техники, боеспособности. Мы обеспечиваем для нашей армии все, что необходимо. Азербайджанский народ никогда не смирится с этой оккупацией. Мы освободим наши земли. Для этого мы должны стать и станем еще сильнее"(11).

Из речи Ильхама Алиева во время дебатов на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2021 года:

"Во время войны Азербайджан освободил значительную часть оккупированных территорий, в том числе города Джебраил, Гадрут, Физули, Зангилан, Губадлы и Шуша. В целом, на поле боя были освобождены более 300 городов и сел. 10 ноября 2020 года Армения вынуждена была подписать акт о капитуляции. Таким образом, Армения была принуждена вывести свои войска с других территорий Азербайджана - из Агдама, Лачина и Кяльбаджара.

Азербайджан сам обеспечил исполнение вышеуказанных резолюций СБ ООН, что, наверное, является единственным таким фактом в мире со времени учреждения ООН по сегодняшний день. Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом. В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах. Указом Президента от 7 июля 2021 года мы создали Карабахскую и Восточно-Зангезурскую экономические зоны"(12).

Из речи Ильхама Алиева на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше. 22 апреля 2022 года:

"Сегодня мы проводим в освобожденном Карабахе, в освобожденной Шуше Съезд азербайджанцев мира. Нынешний съезд называется Съездом Победы, слово "Победа" очень подходит нашему народу. Отныне азербайджанский народ всегда будет жить как народ-победитель, наше государство отныне будет жить как государство-победитель.

В противовес продолжавшимся 30 лет бессмысленным переговорам азербайджанский народ продемонстрировал свою силу, восстановил справедливость, международное право и доказал всему миру, что мы - великий народ, что никогда этот народ, азербайджанский народ не собирался мириться с оккупацией. В своих выступлениях я неоднократно говорил, что мы никогда не смиримся с оккупацией, во что бы то ни стало освободим свои исконные земли от оккупации.

На повестке дня стоит вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Эту повестку опять-таки выдвинули мы. Несмотря на все болезненные моменты, оккупацию, совершенный вандализм, считаем, что в этом есть необходимость во имя будущего региона. Мы представили мирную повестку дня, но от Армении не последовало никакого ответа. Международные организации также, можно сказать, не проявили особого интереса к этому. Поэтому мы конкретно внесли предложение, состоящее из пяти принципов, и Армения приняла их. Таким образом, руководство Армении официально заявило, что признает территориальную целостность Азербайджана, никаких территориальных претензий к Азербайджану нет и в будущем не будет.

Периодически поднимающие голову в Армении реваншистские силы должны знать, что это - единственный путь выхода, а может быть, последний шанс для Армении. Если они откажутся от этого, то тогда и мы не признаем территориальную целостность Армении и официально заявим об этом. Учитывая итоги Второй Карабахской войны, армянская сторона должна хорошо понимать, к чему приведет этот шаг.

Убежден, что в результате усилий, прилагаемых в поствоенный период, и последующих усилий мы сможем устранить территориальные претензии Армении и мирового армянства против Азербайджана. Но сегодня эти претензии пока есть, и мы должны быть готовы к этому"(13).

Из заявления для прессы Ильхама Алиева. 25 сентября 2023 года:

"Если три года назад мы в результате Второй Карабахской войны положили конец оккупации, а 23 апреля этого года полностью восстановили нашу территориальную целостность, установив на азербайджано-армянской границе контрольно-пропускной пункт в Лачинском направлении, то пять дней назад мы полностью обеспечили, восстановили свой суверенитет. В результате антитеррористических мероприятий, осуществленных в течение суток, и даже меньше, незаконно обосновавшаяся на территории Азербайджана армия Армении сдалась, приняла наши условия, и, таким образом, Азербайджан полностью обеспечил свой государственный суверенитет"(14).

1.Инаугурационная речь Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алирза оглу Алиева - Баку, дворец "Республика", 10 октября 1993 года

https://lib.aliyev-heritage.org/ru/66679364.html

2.Вступительная речь Гейдара Алиева на встрече с жителями Кельбаджарского района. 1 апреля 1996 года

https://lib.aliyev-heritage.org/ru/3002600.html

3.Речь Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева на встрече с постоянными представителями государств-членов Совета Безопасности ООН - Нью-Йорк, здание ООН, 28 июля 1997 года

https://lib.aliyev-heritage.org/ru/9551202.html

4.Инаугурационная речь Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева - 18 октября 1998 года ‎

https://lib.aliyev-heritage.org/ru/7958721.html

5.Речь Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Гейдара Алиева на торжественной церемонии, посвященной Дню Вооруженных Сил Азербайджана - 26 июня 2000 года

https://lib.aliyev-heritage.org/ru/9244267.html

6.Речь Гейдара Алиева на I Съезде ‎азербайджанцев мира - 10 ноября 2001 года‎

https://lib.aliyevheritage.org/ru/2428604.html

7.Инаугурационная речь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Гейдар оглу Алиева - 31 октября 2003 года

https://lib.aliyev-heritage.org/ru/2773818.html

8.Речь Президента Ильхама Алиева на церемонии инаугурации - Дворец имени Гейдара ‎Алиева, 24 октября 2008 года https://lib.aliyev-heritage.org/ru/7871416.html

9.Речь Ильхама Алиева на III съезде азербайджанцев мира

https://president.az/ru/articles/view/2717

10.Речь Ильхама Алиева на открытии IV Съездa азербайджанцев мира (2016 год)

https://president.az/ru/articles/view/20192

11.Речь Ильхама Алиева на церемонии инаугурации

https://president.az/ru/articles/view/28071

12.Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане больше нет административно-территориальной единицы под названием Нагорный Карабах

https://azertag.az/ru/xeber/Prezident_Ilham_Aliev_V_Azerbaidzhane_bolshe_net_administrativno_territorialnoi_edinicy_pod_nazvaniem_Nagornyi_Karabah-1884007

13.Ильхам Алиев выступил с речью на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше

https://president.az/ru/articles/view/55859

14.Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы

https://azertag.az/ru/xeber/prezident_ilham_aliev_i_prezident_redzhep_taiip_erdogan_vystupili_s_zayavleniyami_dlya_pressy___obnovleno_2_video-2762005