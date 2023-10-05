Азербайджан больше не допустит «серых зон» на своей территории - Турал Гянджалиев для Day.Az
На территории Азербайджана больше не осталось "серых зон". Это очень важный момент. Все годы армянской оккупации захваченные территории представляли собой пространство, где не действовали никакие законы.
Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев.
По его словам, там процветали такие виды деятельности, как производство наркотиков и наркоторговля, контрабанда оружия, там свободно действовали криминальные элементы и террористические группы. Одним словом, в зоне оккупации шла темная жизнь.
"На днях в Ходжалы наши военные наткнулись на обширные плантации конопли. Ее сажали не для "личных целей". Такое количество наркосодержащих растений высаживали для производства наркотика в промышленных масштабах и его сбыта. До того, как Азербайджан полностью восстановил суверенитет на своих территориях, эта зона была бесконтрольной, хотя и находилась под боком у базы российских миротворцев. Выступая в Зангилане, Президент Ильхам Алиев отправил Армении и ее подельникам месседж о том, что в этой части планеты никаких "серых зон" больше не будет. Азербайджан этого не допустит. Территория нашей страны больше никогда не будет доступна для темных деяний армянской стороны либо кого-то еще", - сказал Гянджалиев.
Очень важные месседжи Баку адресует также карабахским армянам, отметил он. Во всем мире сейчас поднят шум вокруг их добровольного выезда из Карабаха. Нашу страну обвиняют в "этнических чистках", хотя никаких чисток нет. Наоборот, Азербайджанское государство в лице Президента страны вновь и вновь повторяет, что готово взять на себя заботу о безопасности и благополучии армянского населения Карабахского региона. И Баку дает гарантии не только на словах. Разработана детальная программа реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество. Каждый карабахский армянин должен ознакомиться с ней без предвзятости. Все, что написано в этом документе, будет выполнено, подчеркнул наш собеседник.
"Никто не гнал армян с освобожденных от сепаратизма территорий. Им предлагали остаться на очень выгодных для них условиях. Они бы получили все гражданские, социальные, экономические права. Самое главное - они получили бы спокойную, нормальную жизнь в условиях мира и стабильности. Думаю, Ереван и его покровители снова используют армянское население Карабаха в своих целях. Вокруг Азербайджана затевается новая грязная игра, но Президент Ильхам Алиев в своем выступлении в Зангилане сделал предупреждение авторам этих затей, чтобы не испытывали терпение Баку. Армения сегодня переходит в руки новых сюзеренов и рассчитывает на их коллективную помощь в игре против Азербайджана. Но эти планы ничего не дадут, потому что Азербайджан - сильное независимое государство. Если Армения попробует устроить новую провокацию, это завершится для нее наказанием. Сейчас создались условия для Армении отказаться от ненависти к соседям, прекратить территориальные претензии к ним, выйти из тупика и вступить на путь развития. Будем надеяться, что армянский народ постарается воспользоваться этим шансом", - сказал Турал Гянджалиев.
Лейла Таривердиева
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