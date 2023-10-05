Страны ОТГ могли бы помочь Азербайджану в разминировании и восстановлении Карабаха

Сама идея объединения тюркских государств полностью себя оправдала. Кто к нам придет на помощь в трудный час, если не братские государства?

Об этом сказал в беседе с Day.Az политический обозреватель Данияр Касымов (Казахстан), комментируя отмечавшуюся 3 октября очередную годовщину Нахчыванского соглашения.

За прошедшее время, отметил он, прежде всего, удалось сформировать саму структуру ОТГ и придать ей нужные полномочия. Это главное достижение. Кроме того, расширился список участников Организации.

"Мне доводилось присутствовать 14 лет назад на историческом саммите в Нахчыване. Прекрасно помню, какое негативное впечатление произвело на участников отсутствие на встрече на высшем уровне лидеров Узбекистана и Туркменистана. Теперь же Узбекистан является полноправным членом ОТГ, а Туркменистан имеет статус наблюдателя. Организация доказала, что может оперативно реагировать на новые угрозы и вызовы. Например, все мы прекрасно помним, как по инициативе Президента Азербайджана проводилась встреча по выработке единой стратегии в рамках борьбы с коронавирусом. Пока особые успехи ОТГ демонстрирует в сотрудничестве между странами в культурной сфере. Это хороший фундамент для развития дальнейшего взаимодействия в политической и экономической сферах", - сказал наш собеседник.

Говоря о том, как повлияет на взаимодействие в рамках ОТГ полное восстановление Азербайджаном своего суверенитета на территориях страны, казахстанский политолог отметил, что прежде всего, страны Организации, расположенные в Центральной Азии, ждут открытия для своих экспортных товаров Зангезурского коридора и надеются, что этот чрезвычайно сложный вопрос будет решен как можно скорее. Касымов также подчеркнул, что страны ОТГ могли бы помочь Азербайджану в разминировании освобожденных территорий, выделив хотя бы по одному батальону инженерных войск. Это была бы очень важная и нужная помощь. Кроме того, строительные компании стран-участниц могут внести большой вклад в дело восстановления гражданской инфраструктуры в Карабахском экономическом районе, считает он.

"На мой взгляд, приходит время, когда Азербайджан мог бы выдвинуть свою заявку на пост председателя ОБСЕ в ближайшие годы с прицелом на проведение саммита этой Организации в Баку. Уверен, что все остальные члены ОТГ поддержали бы Азербайджан в этом стремлении. На посту председателя ОБСЕ Азербайджан получит возможность поделиться своим уникальным опытом в сфере борьбы с агрессивным сепаратизмом. Кроме того, ваша страна продемонстрирует миру свою гуманную политику по отношению к армянскому населению в Карабахском экономическом районе. Считаю также, что Баку сможет потребовать от Еревана создать условия для возвращения в Армению этнических азербайджанцев, которых оттуда изгнали более 30 лет назад", - сказал Данияр Касымов.

Лейла Таривердиева