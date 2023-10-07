Правосудие настигнет каждого из преступников, в том числе Саргсяна и Кочаряна

МИД Армении и сам Никол Пашинян будут изо всех сил изображать готовность защищать преступников из числа сепаратистского руководства, которые предстанут перед азербайджанским правосудием.

Об этом сказал Day.Az политолог, депутата Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя заявление МИД Армении, в котором Ереван называет военных преступников незаконно задержанными и обещает защищать их права в международных судах и прочих инстанциях.

Заявления по этому поводу еще не раз будут делаться, но это будет скорее имитация защиты, считает он. Потому что Пашинян и его окружение несказанно рады тому, что эта публика не вернулась в Армению и не мобилизовала карабахских армян для сноса пашиняновского правительства.

"Не ошибусь, если скажу, что Пашинян с большим удовольствием выдал бы Азербайджану и Сержа Саргсяна с Робертом Кочаряном, если бы мог. Он был бы рад избавиться и от них, чтобы не мутили воду в Армении против него. Сделать он этого не может, потому что законы Армении запрещают выдавать армянских граждан другим странам. Одним словом, будет имитация защиты, но реальной защиты не будет. Да она и невозможна. Арест этих преступников законен. Преступления ими совершены на территории Азербайджана и их наказание полностью правомерно. Все, кто совершил преступления против Азербайджанского государства и азербайджанского народа, будут наказаны. И это станет для других подобных субъектов напоминанием, что их тоже настигнет рука правосудия", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева