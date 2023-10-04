Айхан Гаджизаде ответил на претензии Катрин Колонны

Заявления Франции о якобы "принудительном переселении" армянских жителей Карабаха противоречат информации ООН, Международного комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Как сообщает в среду Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" (бывший Twitter) написал глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответ на претензии министра иностранных дел Франции Катрин Колонны.

"Францию никогда не интересовали массовые депортации, военные преступления против азербайджанцев, массовые убийства азербайджанцев", - говорится в публикации.