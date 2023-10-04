Армения должна обеспечить безопасное транспортное сообщение по Зангезурскому коридору

Армения должна предоставить Азербайджану надежные гарантии обеспечения беспрепятственного движения транспорта по Зангезурскому коридору, между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, отвечая на вопросы директора Центра мира и безопасности на Ближнем Востоке Гудзоновского института США Майкла Дорана и старшего научного сотрудника Гудзоновского института Люка Коффи.

"Что касается Зангезурского коридора, то армяне, вероятно, неправильно поняли нас в связи с этим коридором. Потому что азербайджанская сторона не претендует на эти территории и признает их суверенной территорией Армении", - добавил он.

Эльчин Амирбеков отметил, что то, как армяне будут обеспечивать безопасность коридора, - это другой вопрос: "Это отдельный вопрос, потому что в соответствии с Трехсторонним заявлением, безопасность движения будут обеспечивать российские пограничники. Теперь, кажется, Армения пересматривает это обязательство, так как эта роль, возложенная на россиян, их уже не устраивает".