Франция встревожена деятельностью Бакинской инициативной группы в ООН

Министр внутренних и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен сообщил, что по поручению президента впервые примет участие в работе 4-го комитета Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН по Французской Полинезии.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "X" (бывший Twitter).

Отметим, что на фоне продолжения Францией враждебной политики в отношении Азербайджана, 22 сентября этого года в штаб-квартире ООН в рамках Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН прошла конференция под названием "Деколонизация. Тихая революция", организованная Бакинской инициативной группой.

В мероприятии приняли участие около 30 сторонников независимости, проживающих на заморских территориях Франции, расположенных в различных регионах мира. Конференция запомнилась как первое мероприятие в ООН по вопросам деколонизации при участии заморских территорий. Участниками был подписан итоговый документ и зафиксированы стороны, присоединившиеся к декларации. Декларация была переведена на 4 языка (английский, французский, испанский и русский) и распространена. О мероприятии сообщили более двадцати зарубежных СМИ.

Участники конференции потребовали от Франции отказаться от колониальной политики и выполнить принятые ГА ООН резолюции по деколонизации. Делегация Французской Полинезии осудила, в частности, то, что французский посол каждый раз демонстративно покидал зал во время их выступлений в 4-м комитете ГА ООН (по политическим вопросам и деколонизации), а также то, что официальный Париж избегает диалога с ними.

Этот факт еще раз доказывает, что Франция встревожена конференцией, проведенной Бакинской инициативной группой в Нью-Йорке, ​и это заставило ее начать диалог с заморскими территориями.