Правила игры диктует Баку: Президент Ильхам Алиев громит французско-армянский тандем

Автор: Акпер Гасанов

Все могло быть иначе. Намеченная на 5 октября в Гранаде встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна при участии Президента Евросоюза Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона могла бы стать поворотным моментом на пути к подписанию большого мирного соглашения между Баку и Ереваном. Но, в последние дни произошел ряд событий, которые вынудили официальный Баку отказаться от данной встречи.

Свою явно деструктивную роль вновь сыграла Франция. Глава МИД этой страны Катрин Колонна совершила визит в Ереван и сделала там такое количество неуместных заявлений, что отпал, причем раз и навсегда, смысл в присутствии Франции в качестве "посредника" на переговорах между Баку и Ереваном. Да, мы всегда видели нескрываемый про-армянский крен в политике Франции. Но ранее соблюдались хоть какие-то приличия. Именно в период президентства Макрона они были отброшены.

Этот политический лиллипут с гигантским самомнением начал проявлять свое истинное лицо еще в ходе 44-дневной войны. Он тогда выступил с лживыми обвинениями в адрес Азербайджана. Макрон божился, что Азербайджан прибег к помощи каких-то наемников из стран Ближнего Востока. Это была наглая ложь. Истина же состояла в том, что в 44-дневной войне, на армянской стороне сражались "добровольцы" из Ливана, Сирии и Латинской Америки. Самое интересное, что об этом, в самый разгар той войны, заявило Международное Французское Радио со ссылкой на своего корреспондента в Ханкенди.

"С момента возобновления боевых действий тридцать человек из Ливана, Сирии и Латинской Америки сражаются в рядах армянской армии против Азербайджана", - отмечалось в сообщении Международного Французского Радио. Проще говоря, это было радио страны, президентом которой является Макрон. Он мог бы узнать правду, если бы захотел. Но он предпочел лгать.

Президент Азербайджана потребовал от Макрона привести доказательства сказанного или извиниться. Макрон доказательств не привел, но и не извинился. И в этом проявилась вся его мелкая сущность лжеца, не способного признавать собственные ошибки. В дальнейшем, он не раз доказывал, что достаточно комфортно чувствует себя в этой ипостаси. Как и в ипостаси "большего армянина, чем премьер-министр Армении".

Да, Макрон запомнился еще и комичным заявлением о том, что именно он защищает интересы РА больше, чем Никол Пашинян. Азербайджан все это фиксировал, но наша страна была настолько сосредоточена на главном, что не обращала внимания на эти выкрутасы мсье Эммануэля. Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву важно было зафиксировать итоги 44-дневной войны, добиться от Армении признания территориальной целостности нашего государства.

И эта цель была достигнута. Никол Пашинян заявил о признании территориальной целостности Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. Причем, сделал он это в присутствии Эммануэля Макрона и Шарля Мишеля. Это была блестящая дипломатическая победа. Причем, как над Пашиняном, так и над Макроном, от присутствия которого рядом с Николом Воваевичем официальный Ереван ничего не выиграл.

Уже после 44-дневной войны Макрону, будь он не политическим выскочкой, а реальным политическим тяжеловесом, должно было стать понятно, что статус-кво поменялся кардинально, основательно и бесповоротно. Азербайджан диктует свои условия как на поле боя, так и за столом переговоров. И никто не в состоянии повлиять на новую конфигурацию, сложившуюся благодаря блестяще реализованной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Макрон этого или не понял, или сделал вид, что не понимает. Он продолжил попытки оказания давления на Азербайджан. А наша страна уверенно шла к своей цели. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не раз заявлял, что прекрасно знает, что, когда и как нужно делать. И контр-террористическая операция Азербайджана в Карабахском экономическом регионе стала очередным прекрасным доказательством тому.

По ее результатам произошла реализация резолюций ООН. В частности, в Карабахском экономическом регионе Азербайджана больше нет армянских незаконных вооруженных формирований, о выводе которых еще тридцать лет назад говорилось в данных резолюциях. Нет в этом уголке нашей страны и карабахской хунты. Она заявила о самороспуске. Азербайджан полностью восстановил свои суверенитет и территориальную целостность. Все, поезд, под названием армянский сепаратизм, окончательно ушел!

Для Макрона, Колонны, Идальго и прочих французов и француженок, которые так мечтали погреть руки на новом костре войны, в который они методично подливали бензин, это был нокаутирующий удар. Все, что они делали потом называлось простым словосочетанием- маханием кулаками после драки. И дважды провалившаяся в Совбезе ООН попытка французско-армянского тандема добиться осуждения Азербайджана- тому доказательство.

Сейчас, явно пытаясь доказать самим себе, что нечто подобное на "реванш" еще возможно, макроновская Франция пытается мелко пакостить. Все эти попытки добиться принятия санкций против Азербайджана- бесполезная трата времени, показывающая мелочность и ничтожность персонажей, которые насмешкой судьбы оказались у руля действительно важного европейского государства.

Макрону это в очередной раз показали сейчас. Отказ Президента Азербайджана от встречи в Гренаде- это демонстрация того, что условия теперь ставить будет наша страна. Она добилась всех поставленных целей. Она занята восстановлением конституционного порядка, я бы даже сказал политической дезинфекцией на освобожденных территориях.

Она задержала и доставила в Баку бывших лидеров карабахской хунты и российско-армянского олигарха Рубена Варданяна. И никакой Макрон или кто-либо еще не в силах оказался все это предотвратить. Наоборот, им всем теперь нужно сидеть и думать о последствиях признаний, которые уже начали давать задержанные Азербайджаном персонажи. Эти признания- еще один козырь в руках официального Баку. У Франции никаких козырей на руках нет. Ее просто ставят теперь перед фактом. Будет или так, как требует Баку или не будет никак. В том числе и по вопросу привлечения к переговорам братской Турции. Таков закономерный итог игры, в которой политический лилипут Макрон попытался тягаться с политическим гигантом, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.