Европарламент хочет дальнейшего ухудшения отношений с Азербайджаном?

Автор: Байрам Эльшадов

Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии в Страсбурге намерены в четверг принять резолюцию, в которой призовут страны ЕС ввести санкции против Азербайджана из-за событий в Карабахе, а также приостановить развитие сотрудничества и снизить зависимость от импорта азербайджанского газа. Об этом говорится в опубликованном на сайте Европарламента проекта документа.

Наличие особых чувств в отношении армян у Европарламента - ни для кого уже не секрет. Во время антитеррористических мероприятий ЕП также опубликовал заявление, в котором наглым образом искажалась реальная ситуация на земле. Но что дало это заявление мировому армянству? Ровным счетом ничего, разве что потешило его эго.

Понятное дело, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими. Это всего лишь очередная бумажка, которая наносит ущерб и без того натянутым отношениям с Азербайджаном, а самое главное - многое говорит о ситуации в самом Европарламенте. Большое количество резолюций было принято в Европарламенте за последние десятилетия, но никакого эффекта они не возымели. Так будет и на сей раз.

2023 год подходит к концу, и уже можно сделать предварительные выводы по его итогам в контексте отношений ЕП и Азербайджана - весь его нынешний состав предвзят и открыто действует в интересах Армении. Остается надеяться, что в 2024 году, когда пройдут новые выборы в Европарламент, новый состав депутатов окажется более объективным и независимым от разного рода проармянских сил.