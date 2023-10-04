Азербайджан проделал огромную работу по организации Международного конгресса астронавтики

Азербайджан проделал действительно огромную работу по проведению Международного конгресса астронавтики.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава турецкого Национального космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым во время приема посольства Турции в Азербайджане в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики.

По его словам, на данном конгрессе активно обсуждается исследование дальнего космоса, космический туризм, использование Луны в качестве базы, полеты на Марс и многое другое.

Он отметил, что через три месяца Турция отправит своего первого астронавта на Международную космическую станцию (МКС) в рамках научной миссии, что доказывает активное продвижение Турции в данной сфере.

Напомним, что 2 октября в Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики ("Азеркомос") и Международной астронавтической Федерацией.

В мероприятии приняли участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных космических компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны. На Международном конгрессе астронавтики в выставочном павильоне представлены 150 компаний.

Международный конгресс астронавтики в Баку продлится до 6 октября.