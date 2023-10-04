Соловьев хочет и рыбку съесть, и ... косточкой не подавиться

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация об интервью армянского блогера Мики Бадаляна проармянскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Представляем вашему вниманию текст публикации:

Как жалко выглядит этот жирный армянин, страдающий гинекомастией, жалующийся Соловьеву. Еле слышный из-за отдышки: ну, вы это, ну ̶с̶т̶е̶п̶а̶н̶а̶к̶е̶р̶т̶, ну а̶р̶ц̶а̶х̶, ну зачем вы так.

Но еще более жалким тут выглядит, конечно, Соловьев, пытающийся отмазаться: это редакторы, ай, ай, ай, накажу. Хорош, Рудольфович, не пытайся усидеть на двух стульях. Даже если ты наденешь майку с изображением флага Азербайджана и каждую передачу будешь начинать, исполняя стоя гимн Азербайджана, мы помним, что ты - мразь. Так что расслабься и употребляй несуществующие названия сколько тебе влезет. Это вообще ничего не меняет.